Duitse kogel na 75 jaar nog steeds onderdeel van draaiorgel het Snotneusje

Een van de kogels die zich na 75 jaar door draaiorgel het Snotneusje boorde tijdens de schietpartij op de Dam in 1945 is nog steeds te zien.

Het orgel was op 7 mei 1945 een van de stille getuigen van de dramatische schietpartij op de Dam. Hierbij werden 32 mensen doodgeschoten en raakten honderden mensen gewond door achtergebleven Duitsers die opeens hun mitrailleurs lieten ratelen. Een deel van de mensen verschool zich achter het draaiorgel en dat heeft hun leven gered.

Rondvliegende kogels

Het draaiorgel heet het Snotneusje, omdat het een klein orgeltje is. Destijds raakte het orgel beschadigd door rondvliegende kogels. Inmiddels is het draaiorgel volledig gerestaureerd.

Restaurator Jaap Boonstra was betrokken bij de restauratie van het orgel. “Dat was heel spannend, want het was het eerste orgel waar ik mee te maken had.” Voor Boonstra was vooral het snijwerk een uitdaging. “Het snijwerk voor een draaiorgel is anders dan anders; vrij grof en moet er op grote afstand goed uit zien.”

Overlevende

Een van de overlevenden van de ramp is de 85-jarige Suze Dekker. Als kind van 9 jaar moest ze met haar zus en vader vluchten voor de kogels. “Wij begrepen er niets van”, vertelt Suze. “We dachten: Nederland is bevrijd.”

Artikel gaat verder onder de video:



Volgens Suze was de beschieting erg eng, omdat mensen in de veronderstelling waren dat het land bevrijd is. Gelukkig reageerde de vader van Suze doortastend door haar en haar zus plat op de grond te leggen. “Daardoor zijn wij goed weggekomen.”

Het horen van de muziek roept niet alleen herinneringen op aan de schietpartij op de Dam. “Perlee, die dit orgel maakte, was heel bekend in mijn buurt de Jordaan. Als je uit Amsterdam komt vind je orgelmuziek altijd mooi.”