Douane onderschept 421 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven, straatwaarde van 31 miljoen euro

De douane deed woensdag een grote vondst in de haven van Rotterdam. Tijdens diverse controles werden twee partijen cocaïne onderschept, in totaal 421 kilo. De straatwaarde is ongeveer 31 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen de bananenpuree en medische hulpmiddelen.

Zestien sporttassen

De pakketjes cocaïne zaten verstopt in twee containers. Eentje is afkomstig uit Ecuador en kwam op 30 november met een zeeschip vanuit de Dominicaanse Republiek de haven binnen. De container was geladen met bananenpuree. Tussen de bananenpuree vonden douaniers 26 pakketten cocaïne. De lading moest naar een bedrijf in Zwitserland.

Ook de tweede container vertrok vanuit de Dominicaanse Republiek. Deze lading was onderweg naar een bedrijf in Hoogvliet. Eigenlijk had de container alleen medische hulpmiddelen moeten bevatten, maar douaniers vonden 16 sporttassen met daarin 395 pakketten cocaïne. De bedrijven voor wie de lading bestemd was, hebben mogelijk niets met de smokkel te maken. De drugs zijn vernietigd.

Foto: Openbaar Ministerie Rotterdam