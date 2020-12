Dordtse kapper blijft stiekem knippen in schuurtje

Wijkagenten troffen maandagavond een nog draaiende kapperszaak aan, in een schuurtje in Dordrecht. De politie kreeg de melding van de illegale kapsalon via Meld Misdaad Anoniem.

Kapsalon in schuurtje

Toen de politie poolshoogte ging nemen in de Dordtse wijk Sterrenburg, bleek het schuurtje inderdaad te fungeren als kapsalon en ook zo ingericht, melden wijkagenten via Instagram. De zaak was ondanks de huidige lockdown gewoon geopend.

De politie heeft ingegrepen, de gemeente zal bepalen wat de consequenties zullen zijn voor de eigenaar, voor het niet in acht nemen van de coronamaatregelen.

Foto: Wijkagenten Sterrenburg