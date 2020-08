Veel plezier beleeft Edwin de Visser niet meer aan zijn woning net buiten Dordrecht. Jarenlang zag hij vanuit zijn raam de weilanden achter zijn huis, maar sinds een tijdje kijkt hij uit op de metershoge, reflecterende muur van een loods.

“s’ Ochtends moet je de gordijnen dichthouden vanwege de reflectie. En als het druk is weerkaatst het geluid van de weg zo de tuin in”, vertelt De Visser aan Hart van Nederland. Ook zijn buren balen dat ze bij mooi weer geen blauwe luchten meer zien. “Het is echt een gedrocht”, zegt een buurvrouw.

Bezwaar haalt niets uit

Hoewel het hoger beroep over de bouw van de loods nog moet dienen, kijken de bewoners van de Rijksstraatweg al een tijdje uit op het gevaarte van 9 meter hoog.

De Visser vreest dat zijn huis niets meer waard is. Toen hij en zijn partner de woning in 2005 kochten, werd hen gezegd dat ze landelijk zouden gaan wonen. Weliswaar grenst de achtertuin aan een bedrijventerrein, maar daar zou volgens het bestemmingsplan alleen laagbouw komen te staan.

Vijf jaar geleden werden de plannen gewijzigd. Het bezwaar dat De Visser aantekende haalde niets uit. En in plaats van loodsen van ongeveer 3 meter hoog, die even verderop staan, werd besloten om een gebouw van zo’n 9 meter pal achter de tuinen van de Rijksstraatweg te bouwen. Een nieuwe poging van De Visser om de bouw tegen te houden leidde tot niets.

‘Vergunning loods klopt niet’

Nu is al zijn hoop gevestigd op het hoger beroep. Maar wanneer dat dient, is nog niet duidelijk. De Dordtenaar ziet het met vertrouwen tegemoet. Ook omdat een onafhankelijk bureau dat hij in de arm nam, de bouwvergunning voor de loods op bijna alle punten heeft afgekraakt.

“Daaruit blijkt wel dat dit gebouw nooit gebouwd had mogen worden”, zegt De Visser. Hij wil dat de loods wordt afgebroken en eist een schadevergoeding. “Verhuizen kan altijd nog, maar voorlopig ben ik dat niet van plan. Eerst die rechtszaak maar eens winnen.”

De gemeente Dordrecht en Bouwmaatschappij Merwestreek wilden tegenover Hart van Nederland niet op de zaak reageren.