NOC*NSF en clubs pleiten voor laten doorgaan topcompetities: 'Wij doen niet onder voor profvoetbal'

Sportkoepel NOC*NSF gaat er bij het kabinet voor pleiten om de topcompetities onder strikte voorwaarden toch doorgang te laten vinden. Volgens de organisatie gebeurt dit ook in andere EU-landen. In Nederland mag er door de strenge coronamaatregelen alleen nog gevoetbald worden in professionele afdelingen.

De sportkoepel heeft in een brief aan sportminister Tamara van Ark aangegeven dat nu de uitzondering voor het betaalde voetbal op het stopzetten van de competities is uitgebreid naar de vrouwen eredivisie, het logisch zou zijn deze uitzonderingspositie ook voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt.

Zo vindt ook de hockeybond. Zij pleiten ook voor een uitzonderingspositie voor de Hoofdklasse. De KNHB vindt het tophockey vergelijkbaar met het voetbal en willen daarom ook wedstrijden spelen. Voor lagere seniorenteam moet het mogelijk worden om in teamverband te trainen.

Stilleggen sportcompetities

Over het stilleggen van de sportcompetities is al vanaf het begin veel kritiek. Gisteren kreeg ook de Vrouwen Eredivisie toestemming om wedstrijden te blijven spelen. Samen met de Eredivisie bij de mannen en de Keuken Kampioen Divisie mogen alleen clubs spelend in die klassen trainen en spelen.

Bij hockeyclub SCHC in Bilthoven willen ze ook graag een uitzonderingspositie voor de hoogste teams. Het damesteam van de vereniging speelt in de Hoofdklasse en mogen sinds de persconferentie niks meer. Alleen speelsters die uitkomen voor het Nederlands team mogen trainen op een speciaal aangewezen locatie.

Keuken Kampioen Divisie

Volgens voorzitter Arthur Bouvy zijn hockeyverenigingen goed te vergelijken met voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie. “Qua budgetten en structuur zijn we vergelijkbaar”, zegt hij. Hij hoopt dat de damesploeg van SCHC snel weer het hockeyveld op mag.

Voor de hockeybond is het verbod op trainingen voor spelers boven de 18 jaar ook een ongewenste maatregel. De bond benadrukt hoe belangrijk het is om in deze tijd te sporten. Daarom willen ze dat de mogelijkheid er komt om te blijven trainen op de eigen club. Na de training moet iedereen weer gelijk naar huis.