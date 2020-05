Dolfijn Zafar inmiddels vlakbij open zee: 'Het is een pittige klus'

De dolfijn die zaterdag met een schip naar het Westelijk Havengebied in Amsterdam zwom, is inmiddels vlakbij de open zee. Toch is moeilijk de tuimelaar weer terug in zee te krijgen.

Het schip waar de dolfijn bij in de buurt bleef, is zondagmiddag bij wijze van hoge uitzondering vanaf Amsterdam over het Noordzeekanaal teruggevaren richting de sluizen van IJmuiden. Dolfijn Zafar zwom tot grote opluchting van alle betrokkenen gezellig mee.

Het dier wordt vaker gespot bij schepen, vooral voor de Franse kust. Nu was het zeilend vrachtschip zijn ‘maatje’ en zwom hij zaterdag mee de Amsterdamse haven in. Pogingen om hem daar weg te lokken, mislukten.

Begeleiden dolfijn

“We hebben vandaag heel hard gewerkt om een oplossing te regelen”, laat woordvoerder Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn weten. Omdat het om een zeilend vrachtschip gaat, is er een sleepboot nodig om het schip te begeleiden.

Het gaat om een tocht van een uur heen en een uur terug. Dan moet de sluis ook nog open gezet worden. “Iedereen werkt zo goed mee”, zegt Van den Berg. “We zijn inmiddels bij de sluis aangekomen.”

‘Pittige klus’

Bijna zijn ze de sluis uit, maar zo makkelijk laat deze dolfijn zich niet leiden. Als hij een ander schip ziet, gaat ie daar weer naartoe. “Het is een pittige klus ja”, aldus Van den Berg. “Maar we moeten wat. De bedoeling is dat als ie de sluis uit is, we ‘m kunnen loskoppelen van het schip.”

Zodra de dolfijn weer in open zee zwemt, zal het vrachtschip weer terug naar Amsterdam gaan om daar haar lading goederen te lossen.