Voor de kust van Texel zijn vrijdag een dolfijn en haar kalf gered. De dieren waren langs het Waddeneiland in ondiep water beland en in paniek geraakt, meldt opvangcentrum Ecomare.

De moederdolfijn en haar kalf zwommen in de Noordzee heel dicht langs de Waddendijk. Daarbij raakten de dieren volgens Ecomare een paar keer de zeebodem. Dierenverzorgers van het opvangcentrum hielden ter plekke de dolfijnen in de gaten en kregen daarbij hulp van SOS Dolfijn.

Bijna in fuik

Op een gegeven ogenblik was het even spannend: het kalfje kwam namelijk bijna in een fuik terecht. Toch lukte het om de verzorgers het dier rustig om de fuik heen te laten zwemmen. Moeder en jong konden zo weer verder zwemmen naar het zuiden, waar ze in dieper water terechtkwamen.

Hierdoor werden de dieren rustiger en gingen ze ook weer beter zwemmen. Uiteindelijk kwamen ze in een diepere geul richting de Noordzee terecht en raakten ze langzaam uit het zicht. “Hopelijk hebben de dolfijnen de ondiepe Waddenzee verlaten”, laat Ecomare weten.

Zeldzaam in Nederland

Het ging om gewone dolfijnen, aldus het opvangcentrum. Normaal zwemt deze dolfijnensoort in diepere wateren in warmere oorden dan Nederland. Toch worden de dieren ook hier soms gespot in de Noordzee. Zo zwom er in maart nog een gewone dolfijn in de haven van Harlingen, die uiteindelijk ook weer terug naar zee zwom.

