Bijzondere Dodge Viper gaat kopje onder in Waalwijk: 'Leek wel een onderzeeër'

Schrikken geblazen voor de bestuurder van een Dodge Viper in Waalwijk. Tijdens een ritje over de Midden-Brabantweg raakte hij de macht over het stuur kwijt, waarna hij met sportwagen en al in de sloot belandde.

“Het lijkt wel een onderzeeër!” grapt politie gemeente Waalwijk op Facebook. Volgens de politie kwam de bestuurder van de auto er goed vanaf, maar kan dat niet worden gezegd over de auto. “Die is door een berger uit het water gehaald.”

Tweede keer in een week

De politie stelt dat het de tweede keer in een week tijd is dat een auto aan de Midden-Brabantweg in het water terechtkomt. Over de oorzaak doet de politie geen uitspraak. Mensen die reageren op het bericht, vermoeden dat de bestuurder iets harder heeft gereden op de bewuste wek. “Zal wel aan het rechtervoetje liggen.”

Wellicht een toevallig detail: vlakbij de plaats waar de auto het ruime sop koos, staat precies zo’n exemplaar te koop. De Dodge Viper kost je een kleine 60.000 euro. Daarvoor krijg je een sportwagen met een V10 en 455 pk. Het is hopen dat dit exemplaar nog veilig en droog in de showroom staat, en dat dit geen geval ‘proefrit valt in het water’ is.

Beeld: politie gemeente Waalwijk