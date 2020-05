In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM achttien nieuwe meldingen binnengekomen over overleden coronapatiënten. Dat is het laagste aantal sinds 19 maart.

Daarmee zijn er in Nederland nu 5.440 mensen aantoonbaar overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest. Het werkelijke dodental is waarschijnlijk hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven aan het RIVM.

Volgens de gezondheidsdienst werden er sinds zaterdag 22 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In totaal zijn er nu 11.307 coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook dit aantal ligt wat achter op de werkelijkheid.

Het aantal positief geteste mensen is het afgelopen etmaal toegenomen met 245. Dat betekent dat er nu bij zeker 42.627 mensen het coronavirus is officieel is vastgesteld.