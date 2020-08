Een zwaar verkeersongeluk met twee auto’s in de polder bij Dirksland op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft vrijdagavond twee Polen het leven gekost. De politie heeft later een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid.

De melding van het ongeluk kwam even na 22.00 uur binnen: op de Oudelandsedijk waren twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Hulpverleners troffen ter plekke inderdaad twee zwaar beschadigde wagens aan, één stond tegen een boom stond en de ander lag in een sloot langs de weg.

Mogelijke bestuurder aangehouden

Een van de inzittenden bleek al te zijn overleden en in het water werd vervolgens een tweede slachtoffer gevonden. Ook hij stierf ter plekke. Volgens de politie gaat het om Polen van 31 en 38 jaar oud. In de directe omgeving werd een 23-jarige man aangehouden die vermoedelijk een van de bestuurders was.

Hij is meegenomen naar het politiebureau, waar zijn bloed is gecontroleerd omdat hij vermoedelijk onder invloed was van alcohol. De uitslag hiervan is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Het is niet het eerste dodelijke ongeluk op de Oudelandsedijk dit jaar. In maart kwam een 19-jarige automobilist een paar kilometer verderop bij Sommelsdijk om het leven toen hij tegen een boom botste. Een andere inzittende (19) raakte zwaargewond.

Beeld: Video Duivestein