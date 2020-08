In het Gelderse Echteld is in de nacht van woensdag op donderdag een voetganger doodgereden op de N323. Het gaat om een 35-jarige man uit Buren, zo’n vijftien kilometer verderop.

De melding van de aanrijding op de provinciale weg kwam rond 3.30 uur binnen. De hulpdiensten rukten onder meer met een traumahelikopter uit, maar de hulp kwam te laat. De voetganger overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de auto die hem aanreed is een 19-jarige jongen uit Apeldoorn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of het slachtoffer op of langs de N323 liep. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Beeld: SPS Media