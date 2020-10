Op de A20 bij het Zuid-Hollandse Schiedam is in de nacht van zondag op maandag een zwaar eenzijdig verkeersongeluk gebeurd. Daarbij is de bestuurder omgekomen.

Het ongeluk gebeurde op de afslag van de snelweg. Toegesnelde hulpdiensten probeerden de automobilist nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Zij zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In de auto is lachgas gevonden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeluk. Hierdoor zijn de aflag op de A4 en de toerit naar de A20 bij Schiedam-Noord afgesloten.

Beeld: Video Duivestein