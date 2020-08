In een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam is zaterdag rond het middaguur een dode vrouw gevonden. In het huis werd ook een zwaargewonde man aangetroffen.

Volgens de politie is het dodelijke slachtoffer onder verdachte omstandigheden gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de woning. De zwaargewonde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.