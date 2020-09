Dode vrouw gevonden in woning Maastricht, gewonde man aangehouden

In een woning aan de Minister Talmanstraat in Maastricht is donderdag een dode vrouw gevonden. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf.

#Maastricht – overleden persoon aangetroffen in woning Minister Talmanstraat. Misdrijf wordt niet uitgesloten. Onderzoek opgestart. Politie woordvoerder ter plaatse. — Politie Limburg (@PolLimburg) September 10, 2020

Rond 09:30 uur kreeg de politie een melding van iemand die zich zorgen maakte over de bewoners van de woning. Agenten die poolshoogte gingen nemen, troffen in de woning de dode vrouw aan en een gewonde man. De man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is aangehouden.

In en rond de woning doet de technische recherche onderzoek. Ook is een buurtonderzoek gestart. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onbekend.