Dode Oud Ade blijkt door misdrijf om het leven gekomen

De persoon die dinsdag dood in een huis in Oud Ade is gevonden, is om het leven gebracht. De overledene werd vroeg op de ochtend gevonden in het huis aan de Hofdijklaan in de Zuid-Hollandse plaats. Rond 05.50 uur kreeg de politie een melding dat een overval op het huis werd gepleegd. Agenten vonden het slachtoffer, nadat ze naar binnen waren gegaan.

De politie wil graag meer informatie over de overledene. Ook hoopt ze in contact te komen met mensen die de mogelijke aanleiding van het overlijden kennen.

Wie de overleden persoon is en of dat de bewoner van het huis is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

ANP

Beeld: Regio15