Dode man gevonden in de Waal bij Gelderse Herwijnen

In de Waal bij het Gelderse dorp Herwijnen is donderdagmiddag het lichaam van een man gevonden. Het lichaam lag in het water langs de Waaldijk.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man en hoe hij om het leven is gekomen.

In het water langs de Waaldijk in #Herwijnen is een lichaam in het water aangetroffen van een overleden man. We zijn bezig zijn identiteit te achterhalen en onderzoeken de toedracht van zijn overlijden. ^cw — Politie West Betuwe (@POL_WestBetuwe) April 30, 2020

Beeld: Bart Meesters