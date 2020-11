Dode hond gedumpt in doos bovenaan viaduct in Maarssen

In een doos bovenaan een viaduct op de Jan van Wijkpad in Maarssen heeft de politie een dode hond gevonden. Het dier lag in een plastic zak in de doos, die was dichtgebonden met elektradaden en verzwaard met een blok beton.

Agenten namen woensdagavond poolshoogte bij het viaduct na een melding van een verdachte doos. Na het openen van de doos troffen agenten de dode Jack Russel aan in een plastic zak.

Niet gechipt

Volgens dierenambulance De Ronde Venen gaat het om een oudere hond die niet is gechipt. “De hond is ergens in de afgelopen dagen overleden. Het kan zijn dat deze hond van een boerderij afkomstig is en veel buiten heeft geleefd”, schrijft de dierenambulance op Facebook.

De politie ziet op dit moment geen reden om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak, aldus de dierenambulance. “Wij willen voor de zekerheid sectie laten doen in Utrecht naar de doodsoorzaak, omdat het dier in verdachte omstandigheden is aangetroffen.”

Nog geen tips

De dierenambulance heeft nog geen tips of informatie binnengekregen over de afkomst van de hond en doet daarom een dringende oproep aan mensen om zich te melden als zij meer informatie hebben over waar de hond vandaan komt of wie zijn baasje is. “Wij maken ons zorgen over het welzijn van de eigenaar en ook om eventuele andere dieren die de eigenaar mogelijk heeft.”

Beeld: Facebook / Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland