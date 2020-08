Zaterdagochtend is er een overleden persoon gevonden op een fietspad in het Gelderse Silvolde, vlakbij de Duitse grens. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden langs de Dinxperloseweg.

De politie is even voor 08.00 uur op de hoogte gesteld van de vondst. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Agenten onderzoeken de doodsoorzaak en de identiteit.

Later meer.

Beeld: SPS Media