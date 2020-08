Dode gevonden in woning Sint-Michielsgestel, politie gaat uit van misdrijf

In een woning aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek.

Meerdere politieauto’s zijn ter plaatse en de straat is afgezet. De oprit van de woning waar het lijk werd gevonden is door de brandweer met witte schermen afgeschermd.

Later meer.

Vanavond rond 18.30 uur troffen we een dode man aan in een woning aan de Regent Smitsstraat in #SintMichielsgestel. We gaan uit van een misdrijf. Op dit moment is nog veel onduidelijk. We zijn gestart met een groot onderzoek. pic.twitter.com/j8NYRiBtpa — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 22, 2020

Beeld: Bart Meesters