Man verdronken in water bij Fun Beach Panheel

De man die vermist raakte in het water van Fun Beach bij Panheel, is dood uit het water gehaald. Hij was aan het zwemmen bij een Fun Beach-strandje aan de Velkenskamp en kwam niet meer boven.

De man ging tijdens het zwemmen kopje onder en kwam om onbekende redenen niet meer boven water. Daarna startte de brandweer een grote zoekactie. Er werden onder meer een boot en een duikteam ingezet en er landde een traumahelikopter op het terrein.

Hier waren nog veel badgasten aanwezig, maar de brandweer heeft hen later verzocht om het terrein te verlaten. Over de identiteit van de man is nog niets bekend. Ook over de toedracht van zijn dood kan Veiligheidsregio Midden-Limburg nog niks zeggen.