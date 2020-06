Dode bij frontale botsing op N34 bij Odoorn

Op de N34 bij het Drentse Odoorn is woensdagochtend vroeg een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Daarbij is een persoon om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde even na 6.15 uur uur toen een auto en een bestelbus frontaal op elkaar botsten. Een persoon overleefde de klap niet, het is niet bekend in welk voertuig het dodelijk slachtoffer zat. Drie anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten tussen Klijndijk en Exloo.

Beeld: Persbureau Meter