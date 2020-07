Door een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus is één persoon om het leven gekomen en een ander raakte gewond. Het ongeluk gebeurde op de N347 bij Enter, Overijssel.

Op beelden is te zien dat de vrachtwagen geschaard op de weg staat. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, de politie doet onderzoek. De weg is afgesloten.

Beeld: SPS Media