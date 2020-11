Dode 'gewone' dolfijn gevonden in Oosterschelde bij Zierikzee

Op de oevers van de Oosterschelde bij het Zeeuwse Zierikzee is zaterdagochtend een dode dolfijn gevonden. Het gaat om een jong mannetje van de ‘gewone’ dolfijn.

Vrijdag werden er drie gewone dolfijnen gespot bij de Oosterscheldekering. Jaap van der Hiele van Stichting Reddingsteam Zeedieren vermoedt daarom dat de gevonden dolfijn bij die groep hoorde. “Dit vanwege de vindplaats van het dier en ook omdat de dolfijn nog niet lang dood was”, legt hij uit bij Hart van Nederland.

Onder de schrammen

Het is de tweede keer dit jaar dat er een gewone dolfijn strandt aan de Zeeuwse kust. Het dier dat zaterdag werd gevonden bij Zierikzee zat onder de schrammen. Maar volgens Van der Hiele betekent dat niet dat de dolfijn is aangevallen. “Die schrammen zijn ontstaan na zijn dood doordat ‘ie bij het aanspoelen over schelpen heen is geschuurd.”

Het zijn voor de Stichting Reddingsteam Zeedieren “bijzondere tijden”, vertelt Van der Hiele. Begin september spoelden op de oevers van de Oosterschelde twee zeldzame butskoppen aan. De walvisachtige leeft normaal gesproken diepzee. Later in september werd ook nog een 2,5 meter grote levende lederschildpad gespot in de rivierarm. “Zeer uitzonderlijk.”

