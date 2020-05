Dode bij brand in wooncomplex in Zwolle

In Zwolle heeft vrijdagochtend vroeg brand gewoed in een woning. Daarbij is iemand om het leven gekomen.

De melding kwam rond 5.30 uur binnen. Het bleek om een brand in een benedenwoning van een wooncomplex aan de Frankhuizerallee te gaan. Het ging om een kleine brand maar wel met flinke rookontwikkeling. Tijdens het blussen vond de brandweer in de woning een overleden persoon.

De huizen in het wooncomplex werden korte tijd ontruimd, maar het vuur was al snel onder controle. De omgeving is afgezet. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan, het huis is van binnen helemaal zwartgeblakerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en de doodsoorzaak van het slachtoffer.

Beeld: SPS Media