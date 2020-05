Bij een brand in een benedenwoning aan de Rietdekkerstraat in Purmerend is vrijdagochtend een dode gevallen. Politie, brandweer, ambulances en ook de traumaheli spoedden zich naar het appartementencomplex waar de brand woedde. Die werd rond 08.30 uur gemeld.

De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk hoe de brand ontstond.

Zes omliggende woningen zijn ontruimd. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De brand was na een uur onder controle, zo meldt de Veiligheidsregio.

Een persoon is helaas overleden bij deze brand. Later meer info https://t.co/jzMCf1PVbw — POL_ZAW (@POL_ZAW) May 29, 2020

Later meer.