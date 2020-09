In het Brabantse Deursen-Dennenburg, dat behoort tot de gemeente Oss, is een bestuurder van een auto om het leven gekomen toen het voertuig dat het slachtoffer bestuurde van de weg raakte en in een sloot terecht kwam. Dat gebeurde op de Hoogstraat.

De identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Verkeersspecialisten doen nog onderzoek hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Beeld: SQ Vision