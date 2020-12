Dode bij felle woningbrand Koewacht, vermoedelijk de 94-jarige bewoonster

Bij een forse uitslaande brand in een woning in het Zeeuwse Koewacht is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om de 94-jarige bewoonster van het huis, aldus de politie.

Rond 17.45 uur kwam de melding van de woningbrand aan de Nieuwstraat binnen. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Bij aankomst stond het hele huis al volledig in lichterlaaie. Het vuur moest van buitenaf geblust worden omdat het te gevaarlijk was om naar binnen te gaan.

Vuur onder controle

In eerste instantie was het onduidelijk of er nog mensen in de woning waren. Later vond de brandweer een overleden persoon in het huis. De identiteit is van het slachtoffer is nog niet vastgesteld, de politie vermoedt dat het om de bewoonster gaat. Er was verder niemand anders aanwezig in het pand.

De brand was rond 19.00 uur onder controle, maar het nablussen zal waarschijnlijk nog enkele uren in beslag nemen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat een deel van het dak gesloopt moet worden omdat er nog vuur onder het dak woedt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

