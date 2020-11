Dode bij ernstig ongeval op A10, politie zoekt getuigen

Een 30-jarige man is vannacht om het leven gekomen door een botsing tussen een auto en een vrachtwagen in Amsterdam. Het slachtoffer bestuurde de auto. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt.

De ernstige aanrijding vond plaats op de verbindingsweg van de A10 naar de A2 richting Utrecht. De politie is met spoed op zoek naar getuigen en beelden van dashboardcamera’s. Ook andere informatie die van belang is voor het onderzoek is welkom.