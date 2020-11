Dode gevonden in achtertuin Den Haag, 'misdrijf zeer waarschijnlijk'

In een tuin van een woning aan de Jan Wapstraat in Den Haag is een overleden persoon gevonden. De politie doet groot onderzoek.

De politie is met meerdere voertuigen aanwezig in de straat en heeft een Team Groot Onderzoek opgestart. Hoewel het onderzoek, onder andere naar de toedracht van het overlijden, nog in volle gang is, meldt correspondent Regio 15 ter plaatse dat een misdrijf zeer waarschijnlijk is.

Vanochtend is in een tuin bij een woning aan de #JanWapstraat in #DenHaag een overleden persoon aangetroffen. Wij doen op dit moment onderzoek naar de toedracht van het overlijden. @politielaak — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 28, 2020

Later meer.