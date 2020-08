Een raadslid in het Limburgse Brunssum is per direct uit zijn partij gezet. Danny T. is ook docent op een middelbare school en wordt verdacht van sexting van een minderjarige leerling.

Zaterdag bracht het Broekland College in het naburige Hoensbroek ouders op de hoogte van de sexting-zaak op de middelbare school. Danny T. zou via social media seksueel getinte berichten hebben gestuurd naar een leerling. Die seinde vervolgens de schoolleiding in. Daarop werd een onderzoek ingesteld en de docent geschorst.

Lees ook: Sexting met minderjarige wordt strafbaar, maar niet voor jongeren zelf

‘Morele grens overschreden’

Na het bekend worden van de zaak heeft Progressief Akkoord Brunssum zondag haar raadslid per direct geroyeerd als lid. Partijleider en tevens wethouder Servie L’Espoir zegt dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben. “Met zo’n verdenking kun je niet meer functioneren als raadslid. Dit gaat een morele grens over.”

Volgens hem heeft Danny T. beloofd om zijn raadszetel op te geven. “Dit is een heel ernstige zaak, zowel voor het kind, als voor de ouders en de school, maar ook voor Danny.”

ANP / Foto ter illustratie