De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft ondanks de coronacrisis haar handen vol aan het opsporen en afhandelen van identiteitsfraude. De organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met personen die met vervalste documenten door de controles proberen te glippen aan de buiten- en binnengrenzen van ons land. Dat meldt De Telegraaf.

Zo zijn er in de eerste negen maanden van dit jaar alleen aan de grens al 215 valse of vervalste rijbewijzen aangetroffen, blijkt uit cijfers van de KMar. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen er nog 122 falsificaties opdoken. “Dat is opvallend, omdat de reisbewegingen vanwege corona op zowel luchthavens als de weg fors daalden”, zegt een KMar-woordvoerder.

‘British Guinee’

“Ook krijgen we van de politie en gemeenten tientallen verzoeken per week om te checken of gebruikte rijbewijzen, paspoorten en ook bankbiljetten in orde zijn. En daarbij sta je soms echt versteld van de brutaliteit van mensen, want er worden zelfs documenten gebruikt uit landen die niet eens bestaan. Pas nog iemand uit British Guinee. Nou, wijs mij maar aan waar dat ligt”, zegt teamleider Ben van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) op Schiphol, waarin experts van de marechaussee en de politie samenwerken.

ANP