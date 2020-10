Dieven haalden het huis van een 87-jarige vrouw uit Holten overhoop, terwijl ze op dat moment aan het herstellen was van een hersenbloeding. “Dat je ma niet thuis is omdat ze is getroffen door een hersenbloeding is al niet fraai. Maar dat anderen daar dan misbruik van maken door haar huis leeg te roven en er een enorme puinhoop van te maken, is onverteerbaar.”

Zoon van het slachtoffer, Marcel Janssen, plaatste dit bericht op Facebook. Met daarbij een paar foto’s van het overhoop gehaalde huis. Er is aangifte gedaan, maar Marcel wil niet wachten tot die de zaak oplost en plaatste daarom het bericht waarin hij getuigen oproept zich te melden. De inbraak in de Holtense woning is gepleegd in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Door het dakraam

Volgens Marcel lukte het de inbrekers niet de voor- of achterdeur te openen en zijn ze uiteindelijk door een dakraam naar binnen gegaan. Hij vraagt mensen het bericht in de omgeving van Holten te delen. Dat is al veel gedaan. Ook staan er veel steunbetuigingen onder de Facebookpost.