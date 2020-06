Banio, de giraffehengst die sinds 2009 in Diergaarde Blijdorp woonde, is overleden. Hij kwakkelde al een tijdje met zijn gezondheid en was onder behandeling bij de dierenarts, maar zijn overlijden kwam bij medewerkers van de diergaarde toch onverwacht.

Waaraan de giraffe precies is bezweken, wordt in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht onderzocht, aldus Blijdorp.

‘Banio’s boys’

Banio werd op 2007 in Tsjechië geboren en kwam in 2009 naar Blijdorp om ‘fokman’ te worden. En fokken deed hij: in totaal zorgde hij voor zestien nakomelingen, waaronder girafje Maartje, die afgelopen 28 januari is geboren. Een van Banio’s ‘boys’ woont nu in Israël en heeft daar al voor drie jongen gezorgd, de klein-girafjes van Banio dus.

De medewerkers van Blijdorp zullen Banio missen. Hij “had een rustig karakter en was prettig in de opvang”, laat het dierenpark weten. Maar ook bezoekers waren zeer gecharmeerd van de giraffe, blijkt op de reacties onder het overlijdensbericht op Facebook. “Wat een vreselijk gemis. Hij was zo prachtig”, schrijft een Banio-fan. “Heel veel sterkte voor de verzorgers en andere mensen die dol op hem waren. Rust in vrede en liefde, stoere Banio. Dankjewel voor de mooi momenten die je ook mij hebt gebracht.”

De kudde giraffes bestaat nu nog uit zeven stuks. Samen met de coördinator van het Europese fokprogramma in Chester Zoo wordt naar Banio’s opvolger gezocht.

Beeld: Diergaarde Blijdorp