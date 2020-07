Dierenpensions in nood door coronacrisis: 'Binnenkort staan we op straat'

Een schrijnende situatie bij Dierenpension Drachten. Omdat veel mensen deze zomervakantie niet op vakantie gaan, brengen zij ook hun huisdier niet naar een dierenhotel- of pension. Eigenaren van het pension, Aldert en Carolien de Jong, moeten de kattenafdeling al sluiten en staan straks misschien zelfs op straat. Hun spaargeld en pensioen is al op gegaan aan een poging om het pension te redden.

Ze zijn niet de enige. Door de coronacrisis gaan Nederlanders dit jaar minder en korter op vakantie, waardoor opvang zoeken voor je huisdier ook niet meer hoeft. Hierdoor staan dierenpensions massaal op omvallen. Voor compensatie komen ze vaak niet in aanmerking.

Geen hond

In het dierenpension in Drachten zit op het moment geen hond. Normaal gesproken zitten ze nu propvol, maar in plaats van 130 verblijven er nu maar zo’n vijftig honden. Tijdens de meivakantie was het pension nagenoeg leeg. Volgens vaste kracht Sindy van der Wal blijven de dieren ook een stuk korter dan normaal. “Mensen gaan nu vaker een midweek of weekendje weg,” zegt van der Wal. “We hebben normaal veel makkelijke honden die lang blijven, nu moeten we alles aannemen, ook niet-lieve honden.”

Van der Wal vreest voor een tweede coronagolf en dat kan het pension echt niet aan. Het zou volgens haar een ramp zijn als ze moeten sluiten. “We vangen ook veel zieke honden of honden die wachten op een operatie op in ons pension.”

Pensioen weg

Eigenaren Aldert en Carolien de Jong zitten met de handen in het haar. Al hun spaargeld én pensioen is op. Het pension valt bij hulpvragen steeds buiten de boot. “De bank zou ons helpen, maar ze zeggen dat we het waarschijnlijk toch niet gaan redden,” zegt van der Wal. “We krijgen geen compensatie, omdat we open mochten blijven.”

Bij het pension in Drachten proberen ze nog een klein beetje geld binnen te halen door loterijen, sponsorlopen en hondenspeeldagen te organiseren, maar de toekomst ziet er somber uit.