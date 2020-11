Dierenambulance redt verloren kalfje van bietenveld in Nijkerk

De dierenambulance heeft maandagochtend in Nijkerk een kalfje gered dat verloren en zonder mamakoe in een bietenveld rondstruinde. Het jonge dier was vermoedelijk ontsnapt aan zijn moeder door per ongeluk door een sloot te lopen.

Een oplettende wandelaar zag het kalfje en belde direct de dierenambulance. Ook zag de oplettende vrouw dat er vanaf de aangrenzende wei telkens een koe kwam kijken, maar die kon het weiland niet uit vanwege de omheining. Op de video van de wandelaar is te horen hoe de mamakoe naar haar kalf roept.

Hongerige kalf

Ambulancemedewerkers hebben het kalfje opgetild en in de ambulance gelegd. Het jonge dier was er redelijk aan toe, maar was hongerig. Al snel werd duidelijk van wie het kalfje was. Het bleek om een vaarskalfje te gaan dat 2 weken te vroeg was geboren.

Bij de boerderij waar het dier vandaan komt is het kalfje meteen binnen in de warme stro gelegd. Volgens de dierenambulance maakt het kalfje het goed.

Beeld: Dierenambulance Nijkerk