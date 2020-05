Jongens die 2 euro stalen van een meisje in Fijnaart melden zich bij politie

De laffe diefstal bij een kraampje van een 9-jarig meisje uit het Brabantse Fijnaart is opgelost. Vier puberjongens hebben zich gemeld bij de wijkagent en bekend dat ze haar hebben beroofd.

Het meisje verkocht afgelopen maandag zelfgemaakte sieraden in een kraampje bij haar huis. Ze ging even weg en toen ze terugkwam bleek het geldbakje met haar dagopbrengst te zijn verdwenen. Veel buit hadden de dieven niet gemaakt: er zat slechts twee euro in het bakje.

‘Kwestie van tijd’

Na de diefstal was er veel verontwaardiging over de laffe daad. De ouders besloten aangifte te doen. Volgens de politie ging het hen niet om het geld, maar om het feit dat mensen blijkbaar stelen van een klein meisje.

De politie riep de daders op om zich te melden. “Jullie staan op de foto, dus is het een kwestie van tijd”, liet de wijkagent weten. Dat heeft blijkbaar geholpen, want de afgelopen dagen hebben vier jongens tussen de 13 en 15 jaar contact opgenomen met de politie. De zaak gaat nu naar het Openbaar Ministerie, die bepaald of de jongens worden vervolgd.