Inbreekster geniet van kop koffie tijdens insluiping in Roosendaal

Een 30-jarige vrouw uit het Brabantse Roosendaal is zondag aangehouden tijdens een woninginbraak aan de Wilhelminastraat in haar woonplaats. Ze werd betrapt nadat ze binnen een kopje koffie voor zichzelf had gezet.

De bewoners kwamen rond 17.30 uur thuis en troffen in hun huis de onbekende vrouw. Ze schakelden meteen de politie in. Toevallig reed er op dat moment net een surveillerende politieauto in de straat. Agenten hebben de inbreekster ter plekke aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

“Deze vrouw voelde zich zo thuis in huis dat ze zelfs koffie voor zichzelf had gezet”, aldus de Roosendaalse politie op Twitter.