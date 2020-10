View this post on Instagram

Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt… Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties. Vanmiddag was ik te gast bij Lof der Geneeskunst, om te praten over het Coronavirus. Daar onder meer besproken dat we nu zien dat we in de afgelopen twee weken meer patiënten hebben gekregen, maar relatief gezien is het op de intensive care iets rustiger. Nu liggen er meer mensen op de ‘normale’ afdeling. Zorgen over genoeg bedden zijn er, maar dat komt ook omdat we gebrand zijn om de reguliere zorg door te laten gaan. We willen nu dus twee dingen, dus dat zorgt voor een ‘spanningsveld’, maar we zijn veel beter voorbereid dan de eerste keer, dus er wordt nu hard gewerkt, maar we zijn er ook klaar voor. Wat we ook merken is dat we te weinig verpleegkundigen hebben. Toen wij dertig, veertig jaar de IC hebben ingericht hadden we heel veel verpleegkundigen en weinig dokters. Nu hebben we meer dokters en weinig verpleegkundigen. We hebben heel veel mooie, innovatieve projecten, die ons kunnen helpen om de zorg anders te gaan doen, zodat we minder mensen nodig hebben. Niet zozeer omdat we minder mensen nodig hebben, maar zodat de mensen die er zijn écht empathische zorg kunnen leveren. Er écht kunnen zijn voor de patiënten, het gesprek aangaan met de familie. Dat willen we nog meer optimaliseren. Ik denk dat we dat hebben laten liggen de laatste tien jaar. Ik denk dat we een beetje lui zijn geworden de laatste tien jaar. Nogmaals bedankt voor alle lieve berichten, ik wens jullie een fijn weekend toe.