DHL-bus vol pakketjes uitgebrand langs de snelweg A17

Verwacht je een pakketje en woon je in Brabant? Dan kun je weleens lang wachten. Een DHL-bus vol pakketjes brandde dinsdagmiddag uit langs de A17 bij het Brabantse Klundert.

De bus vloog rond half tien ‘s ochtends in brand op de parkeerplaats van het tankstation langs de snelweg. De brandweer kwam ter plaatse en doofde het vuur snel. Helaas niet snel genoeg om de pakketjes te redden. Op beelden is te zien dat er weinig over is van de bus én zijn inhoud.

Niet gewond

De chauffeur kwam met de schrik vrij, aldus de veiligheidsregio. De bus is geborgen.

