Deze ruim 200 nieuwe emoji's komen volgend jaar naar je smartphone

Het Unicode Consortium, de organisatie de emoji’s keurt en geschikt maakt voor alle toestellen, heeft een reeks nieuwe emoji aangekondigd. De icoontjes die soms meer zeggen dan duizend woorden worden volgend jaar via software-updates uitgerold naar iOS en Android-toestellen.

Van alle 217 nieuwe emoji zijn 200 emoji een variatie op de nu al bestaande emoji. Zo komen er nieuwe huidskleurtinten voor emoji waarin een mens wordt afgebeeld. Daarnaast kunnen we nieuwe geslachtsvariaties verwachten, zoals emoji van homoseksuele, lesbische en genderneutrale koppels.

Mannen én vrouwen met baard

Ook nieuw zijn emoji van mannen, vrouwen en genderneutrale personen met een baard. Ook die komen beschikbaar in verschillende huidskleurtinten. Tot slot krijgen we er met Emoji 13.1 vijf gloednieuwe emoji bij, waarvan drie nieuwe smileys: een gezicht dat uitademt, een gezicht in de wolken en een gezicht met draaiende ogen. De andere twee zijn varianten op de hartemoji, te weten een gebroken hart met verband en een hart dat in vuur en vlam staat.

Wanneer de 217 nieuwe emoji precies beschikbaar komen, is nog niet bekend.