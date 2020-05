Drie dode ooievaars binnen één jaar tijd: het lijkt alsof het 4000 zielen tellende Overijsselse dorp De Lutte niets bespaard blijft.

“In de 25 jaar tijd dat ik lid ben van de Vogelwerkgroep Losser heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt Sander Wansing aan Hart van Nederland. Deze week zijn er twee dode ooievaars gevonden en dat is niet voor het eerst in het dorp.

Hij vertelt over de ooievaar die vorig jaar mei vanuit een auto werd doodgeschoten. “Heel Nederland was daar verontwaardigd en woedend over.” Afgelopen weekend was het opnieuw raak in De Lutte: een ooievaar viel uit het nest en plette een van de kuikens. Vier andere jongen ontsnapten ternauwernood aan de dood.

Weer ooievaar doodgeschoten?

De dood van vader ooievaar bleek een het lot van de natuur. Dat kan niet worden gezegd van de vogel die woensdag dood werd gevonden. “Die ooievaar is geen natuurlijke dood gestorven”, aldus Wansing. “Dat is wat zeker is, gezien de aard van de verwondingen.”

Het dier is naar een laboratorium in Utrecht gebracht, waar onderzoek wordt gedaan naar de exacte doodsoorzaak. Wansing ziet overeenkomsten met het drama van een jaar geleden. “Net als toen bloedde ook deze ooievaar uit zijn bek. En de vogel heeft een diepe, smalle wond op de borst.”

Maar betekent dat ook meteen dat het beest is neergeschoten? “Of hij tegen de bovenleiding van de naastgelegen spoorweg is gevlogen of dat iemand het op hem heeft voorzien, dat blijft vooralsnog een raadsel”, zegt Wansing