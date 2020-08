Lichaam gevonden in water Apeldoorn, mogelijk vermiste Dennis Schoonhoven

De politie heeft zondag in Apeldoorn een lichaam gevonden in het water aan het Operaplein. Het gaat mogelijk om de vermiste 24-jarige Dennis Schoonhoven, naar wie zondag al de hele dag werd gezocht.

Zo’n vijfhonderd vrijwilligers zochten de omgeving rond Apeldoorn af op zoek naar de man die woensdag verdween uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Er werd onder meer gezocht met een honden, een drone en een dregteam. Ook de familie hielp mee. Helaas bleef de zoekactie zonder resultaat.

Het lichaam dat zondagavond werd gevonden, bevond zich vlakbij de plaats waar de vermiste Dennis voor het laatst werd gezien. De politie onderzoekt nu of het aangetroffen stoffelijk overschot daadwerkelijk het lichaam Dennis Schoonhoven is.

In #Apeldoorn is een lichaam aangetroffen in het water aan het Operaplein. Politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit van de persoon. Of het gaat om de vermiste Dennis Schoonhoven wordt onderzocht. Meer informatie via dit kanaal. ^MvS

