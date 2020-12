Denktank: 'Laat kwetsbare groepen door coronacrisis niet onderaan de arbeidsmarkt bungelen'

Sommige groepen worden harder getroffen door de coronacrisis dan anderen. Zoals jongeren die net begonnen zijn met werken en mensen met een arbeidsbeperking of een migratieachterstand. Zij stonden al met 2-0 achter en dat dreigt door de crisis erger te worden. De Denktank Coronacrisis roept op: “Neem iedereen mee, ook de achterhoede”.

Daarom komt de denktank, bestaande uit onder anderen UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Onderwijsraad, met het kennisdocument Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daarin staan zeven aanbevelingen om te voorkomen dat die kwetsbare groepen het nóg moeilijker krijgen.

Volgens de denktank is het het allerbelangrijkste dat die groepen specifieke aandacht krijgen. Dit kan door bijvoorbeeld job-coaching op afstand of extra taallessen en digitale vaardigheden voor statushouders en laaggeletterden. En diversiteit in bedrijven is belangrijk, die zijn aantoonbaar succesvoller op lange termijn.

Weet over wie het gaan en hoor de ervaringen en hulpvragen van de kwetsbare groepen aan, bijvoorbeeld door middel van online gesprekken, en bekijk daarbij ook wat werkgevers nodig hebben om die groepen te helpen. Is dat een eenmalig bedrag of bijvoorbeeld voorzieningen voor werken op afstand?

Scholing

Met het oog op re-integratie op de arbeidsmarkt moet er blijvend worden ingezet op persoonlijke aandacht, maatwerk en face-to-face dienstverlening en scholing.

De laatste jaren zijn er al meerdere activiteiten in gang gezet om kwetsbare groepen aan het werk te krijgen en met succes. Zo hebben meer werkgevers zich ingezet om mensen met een arbeidsbeperking bij hen te kunnen laten werken. Maar laat dat juist nu niet versloffen, waarschuwt de denktank.