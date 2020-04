Familie uit Den Bosch wil aangifte doen na vechtpartij met politie

De familie Josipovic uit Den Bosch wil aangifte doen tegen de politie. De vader en twee van de zonen van de familie zouden tijdens een vechtpartij door de politie zijn behandeld met buitensporig geweld.

Afgelopen dinsdag ontstond er een ruzie tussen politieagenten en de Bossche familie Josipovic. Het gevecht is vastgelegd op video en er is te zien hoe de moeder van het gezin op de grond valt. Kort daarna ontstond het gevecht tussen de andere familieleden en de politie. (Tekst gaat verder onder video)



Geen afstand

Agenten kwamen bij de woning langs vanwege de verdenking dat er een hennepkwekerij was, maar die werd niet gevonden. De familie was niet te spreken over de politiecontrole. De woordenwisseling liep uit de hand toen de moeder op de grond viel. Volgens de politie struikelde de vrouw en viel zij op de grond, nadat ze door een agent teruggeduwd was. Maar volgens een van de familieleden kreeg zij niet de kans om afstand te nemen nadat het gevraagd werd.

Ooggetuige Benny Oomens kwam voorbij op de scooter en kreeg het gevoel dat hij tijdens de ruzie moest ingrijpen: “Ik ken de familie helemaal niet, maar het buitensporige gedrag wat de politie vertoonde kon echt niet. In mijn optiek werd de familie pas agressief toen de moeder van het gezin een duw kreeg. Een van de zoons werd toen boos. Dit kan ik goed begrijpen, want als iemand mijn moeder zou aanraken, zou ik dat ook niet pikken.”

Ook vertelt hij dat een van de mannelijke politieagenten bleef inslaan op een van de zoons: “Het was zelfs zo heftig, dat de politieagente hem van de jongen af moest trekken. Hij kreeg aardig wat stompen op zijn oog en toen ik wilde ingrijpen moest ik ‘opflikkeren’ want anders kreeg ik ook een ‘stamp onder mijn hol’.

‘Ongelooflijk’

Drie van de aanwezige agenten hebben aangifte gedaan wegens gewelddadig gedrag. Volgens de politie kreeg een van de agenten een stomp tegen het gezichten en werd de andere agent geslagen. Ook meent de politie dat de vader de agent met de dood bedreigde en nam hij daarbij een vechthouding aan.

Volgens een van de zonen is het nog steeds niet te bevatten: “Ongelooflijk! We worden neergezet als een of andere gevaarlijke familie nu. Ik zie vaker op het internet video’s van mensen die de politie uitlokken tot geweld en daarna gaan huilen, omdat ze door de politie zijn aangepakt. Dat kan ik nog wel begrijpen. Maar dit snap ik niet”.

‘Aangifte doen geweigerd’

De vader en de twee zoons zijn sinds donderdag weer vrijgelaten, maar een rechtszaak tegen de drie loopt nog. De familie Josipovic wil op hun beurt ook aangifte doen tegen de politie vanwege buitensporige geweldpleging, maar worden volgens eigen zeggen geweigerd door de politie om deze aangifte te doen.