Demonstratie Utrecht volgens burgemeester goed verlopen: 'Verschillende groepen zijn goed van elkaar gescheiden'

Waarnemend burgemeester Peter Den Oudsten van Utrecht zegt dat de demonstratie zaterdag “goed is gegaan”. “Er zijn mensen aangehouden, maar er zijn geen vechtpartijen geweest en er zijn geen gewonden gevallen, en dat is heel belangrijk”, zegt hij aan het einde van de dag tegen Hart van Nederland.

Ook benadrukt hij dat het goed is dat de demonstranten in Wageningen niet zijn afgereisd naar Utrecht. “Verschillende mensen die verbonden waren met voetbalclubs verzamelden zich in Wageningen. Daarna zouden ze naar Utrecht afreizen”, aldus Den Oudsten.

Dat laatste is dus niet gebeurd. De waarnemend burgemeester laat weten dat 300 tot 400 mensen vanuit alle kanten van het land zaterdag zijn afgereisd naar Utrecht om te komen demonstreren. “Niet iedereen is vanuit Wageningen afgereisd naar Utrecht. We hebben de groepen goed gespreid kunnen houden”, aldus Den Oudsten. Een aantal reizigers uit het land die richting Utrecht afreisde om te komen demonstreren, is buiten Utrecht tegengehouden.

Tientallen aanhoudingen

In totaal zijn vijftien mensen aangehouden die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Zij zouden door de politie meerdere keren zijn aangesproken en gevraagd zijn om naar huis te gaan, maar dat hadden ze geweigerd.

Eerder werd de demonstratie door burgemeester Den Oudsten verboden, omdat hij en de politie signalen kregen dat grote groepen relschoppers naar Utrecht wilden komen om “een confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op andere wijze de orde te verstoren.” Volgens Den Oudsten ging hier een zwaar besluitvormingsproces aan vooraf. “Utrecht heeft geen tradities van demonstraties verbieden, integendeel zelfs”, zegt hij.

Uit vrees voor rellen concentreerde zich zaterdagochtend een grote politie- en ME-macht op het Jaarbeursplein, waar de oorspronkelijke demonstratie stond gepland. Demonstranten verzamelden zich uiteindelijk in het Utrechtse park Oog in Al waar ze na een uur moesten vertrekken. De demonstratie werd vervolgens al lopend doorgezet.

‘Groepen uit elkaar kunnen houden’

In Wageningen verzamelden zich zaterdagmiddag ook een groep van zo’n tweehonderd demonstranten. Tijdens een demonstratie zijn tientallen mensen aangehouden. Binnen de groep, onder de noemer ‘vrijheidsstrijders’, zaten veel voetbalsupporters. Of de mensen die zijn aangehouden in Utrecht ook voetbalsupporters zijn, kan Den Oudsten niet zeggen.

De waarnemend burgemeester zegt dat de getallen qua opkomst in ieder geval lager waren dan de signalen duidelijk maakten. “Ik denk dat dat ook een gevolg is van dat wij hebben gezegd dat de demonstratie verboden was”, aldus Den Oudsten. “We konden in ieder geval de demonstranten die met oprechte gevoelens kwamen demonstreren scheiden van de mensen die met verkeerde bedoelingen hierheen kwamen.”