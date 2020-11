Demonstranten houden mars tegen coronamaatregelen met 'free hugs' in Nijmegen

Ongeveer 150 demonstranten tegen de coronamaatregelen hebben zondagmiddag een “Mars der Vrijheid” gehouden door het centrum van Nijmegen. De demonstranten droegen geen mondkapjes en hielden onderling geen afstand, tot ergernis van het winkelpubliek in de stad.

De bijeenkomst startte in het Kronenburgerpark. Vanaf dat punt liep de groep met muziek door het stadscentrum. Op diverse plekken is gestopt om samen te dansen. De demonstranten boden ‘free hugs’ aan. In het Valkhofpark zijn toespraken gehouden tegen de virusaanpak van de overheid.

Vandaag in Nijmegen meegelopen in de mars der vrijheid. Voelde erg goed om aanwezig te zijn. Hopelijk staan er steeds meer mensen op! pic.twitter.com/L4YXIfReO3 — Cryptomania (@Cryptomania6) November 15, 2020

Geen boetes uitgedeeld

De demonstratie was aangemeld bij de gemeente volgens een woordvoerder. De politie heeft de groep onderweg meermalen aangesproken op de afstandsregel, maar geen bekeuringen uitgedeeld. Dat mensen zich storen aan de groep is volgens de gemeente geen reden om in te grijpen, want demonstreren met meer dan dertig mensen is binnen de coronarichtlijnen toegestaan.

ANP

Beeld: Twitter