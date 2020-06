Opgepakte betogers Malieveld weer op vrije voeten

De 37 mensen die zondag zijn opgepakt op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrij. Ze werden aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken. Burgemeester Johan Remkes had een noodbevel afgekondigd vanwege een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Actiegroep Viruswaanzin had vorige week een demonstratie aangekondigd voor zondag die later door Remkes werd verboden. Nadat de rechter hem in het gelijk stelde, riepen de organisatoren mensen op om het verbod te respecteren en vooral niet naar het Malieveld te komen.

Mobiele Eenheid ingezet

Desondanks kwamen er toch een paar honderd mensen naar Den Haag. Daarop kondigde de Haagse burgemeester aan het begin van de middag een noodbevel af. De politie riep aanwezigen op om weg te gaan, maar niet iedereen luisterde daarnaar. De Mobiele Eenheid en politie te paard veegden hierop het veld leeg.

37 mensen werden opgepakt. De arrestanten zijn volgens de politie met een proces-verbaal naar huis gestuurd.

Herhaling voorkomen

Er werden zondag veel agenten ingezet bij het Malieveld en het Centraal Station. De politie was beducht op een herhaling van vorige week, toen er duizenden mensen opdoken bij een – eveneens verboden – demonstratie van Viruswaanzin tegen het coronabeleid van het kabinet.

Burgemeester besloot de demonstratie kort toe te staan, maar het protest liep toch uit de hand. De Mobiele Eenheid moest meerdere charges uitvoeren waarbij ook een waterkanon werd ingezet tegen de betogers. In totaal werden er 425 mensen gearresteerd.

