Armeense demonstranten leggen verkeer A76 plat met blokkade

Een groep Armeense demonstranten heeft vrijdagochtend vanaf 07:30 de snelweg A76 geblokkeerd ter hoogte van de Belgische grens. De groep wil aandacht vragen voor de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Dat schrijft regionale omroep L1. Initiatiefnemer Boghos Tekeyan zegt tegen de omroep dat de actie een oproep is “aan Europeanen voor solidariteit met de slachtoffers van het conflict en van terrorisme. De wereld is nu in de ban van het coronavirus. Daardoor zijn mensen niet op de hoogte van de situatie tussen de twee landen en daar willen we aandacht voor vragen.”

Lange file op A76

De blokkade zorgde voor een lange file richting België. Een woordvoerder van de politie zegt dat de demonstranten aan de Belgische kant van de grens staan en zo het verkeer van het Limburgse Stein naar het Belgische Maasmechelen blokkeren. De Belgische politie is ter plaatse om de demonstranten snel weg te halen.

⛔️ | Vanwege een demonstratie in België is de #A16 tussen knp. Galder en de Belgische grens DICHT. Naar Antwerpen? Volg vanaf knp. Klaverpolder de A17, A58 en A4. Vanuit Breda kun je omrijden via de A58 en A4. pic.twitter.com/eI7X4xptdl — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 16, 2020

ANP/Redactie