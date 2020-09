Defensie doet 'traditionele Zwarte Piet' in de ban

Het ministerie van Defensie stopt met het gebruik van de traditionele Zwarte Piet bij sinterklaasvieringen. Dat bevestigt Defensie, na berichtgeving van GeenStijl. De website citeert uit een interne brief die is verspreid onder het Defensie-personeel.

“Iedereen die bij Defensie werkt moet zich veilig en gewaardeerd voelen”, vinden secretaris-generaal van Defensie Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.

‘Soms is het nodig tradities te veranderen’

“Defensie is een moderne organisatie, maar tegelijkertijd een organisatie met eeuwenoude tradities”, zo valt in de brief te lezen. “Tradities geven ons een eigen gezicht, maken ons sterk en we voelen ons er prettig bij. Maar soms is het nodig om tradities te veranderen. Omdat bijvoorbeeld blijkt dat er stereotyperingen worden gebruikt en mensen binnen en buiten onze organisatie zich gekwetst voelen door deze tradities.”

Het is tijd om afscheid te nemen van het “traditionele zwarte uiterlijk” van Zwarte Piet, “zodat iedereen die hier werkt zich veilig en gewaardeerd kan voelen”.

ANP