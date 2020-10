Supermarktketen Deen sluit winkels eerder om alcoholverbod

Supermarktketen Deen sluit zijn winkels vanaf donderdag om 20.00 uur. Op die manier wil het bedrijf problemen voorkomen rond het door het kabinet aangekondigde verkoopverbod voor alcohol na dat tijdstip. “Wij denken niet dat we dat in de winkels kunnen handhaven”, bevestigt een woordvoerster de stap na eerdere berichtgeving door het Noordhollands Dagblad. “We doen dit voor de veiligheid van ons personeel.”

Deen heeft tachtig supermarkten, waarvan het merendeel in Noord-Holland en Flevoland gevestigd is. Ook heeft het bedrijf vestigingen in Overijssel, Gelderland en Utrecht. De meeste winkels gaan normaal gesproken om 21.00 uur dicht. Voor een enkele winkel geldt normaliter een sluitingstijd van 22.00 uur.

Handhaving in andere supermarkten

Met de stap loopt Deen vooruit op een beslissing van de sector. Branchevereniging CBL overlegt woensdag met de supermarktketens over hoe ze met het verkoopverbod voor alcohol in de avonduren moeten omgaan.

ANP